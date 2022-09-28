Ник Янг – об отстранении Име Удоки: «В «Уизардс» со мной тусовалась чирлидерша, ее уволили»

Бывший игрок НБА Ник Янг прокомментировал отстранение от работы главным тренером на один год за интимные отношения с сотрудницей клуба.

«Это правила НБА. У меня тоже было нечто подобное в первом сезоне за . Со мной и Андрэем Блатчем тусовалась одна чирлидерша. Наши тренеры-ассистенты заметили это и отчитали нас, как будто мы были виноваты. А ее потом уволили.

Дело даже не в женщинах. Просто иногда мужчины устают, и такие вещи случаются. У него было много работы в прошлом сезоне, поэтому он нуждался в дополнительном отдыхе», – заявил Янг.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?