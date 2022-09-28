Ник Янг – об отстранении Име Удоки: «В «Уизардс» со мной тусовалась чирлидерша, ее уволили»

Теги Бостон Име Удока НБА Вашингтон Ник Янг Баскетбол

Бывший игрок НБА Ник Янг прокомментировал отстранение Име Удоки от работы главным тренером «Бостона» на один год за интимные отношения с сотрудницей клуба.

«Это правила НБА. У меня тоже было нечто подобное в первом сезоне за «Вашингтон». Со мной и Андрэем Блатчем тусовалась одна чирлидерша. Наши тренеры-ассистенты заметили это и отчитали нас, как будто мы были виноваты. А ее потом уволили.

Дело даже не в женщинах. Просто иногда мужчины устают, и такие вещи случаются. У него было много работы в прошлом сезоне, поэтому он нуждался в дополнительном отдыхе», – заявил Янг.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?

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