Агент – о будущем Име Удоки в НБА: «Его карьера закончилась»

Обозреватель Итан Страусс привел мнение агента НБА, который считает, что тренерская карьера в лиге подошла к концу из-за грубого нарушения внутренних правил «Селтикс» и отстранения на сезон-22/23.

«Изучив имеющиеся данные и все сказанное в частных разговорах, мой знакомый агент вынес вердикт по поводу перспектив Име Удоки как тренера в НБА: «Все кончено».

И мой друг не единственный, кто так говорит. Многие инсайдеры НБА именно так видят ситуацию, причем с самого четверга. Никто не знает, что ждет нас в будущем, но распространенное мнение по этому поводу именно такое», – заявил Страусс.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?