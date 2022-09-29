Стив Нэш – о Кевине Дюрэнте: «Между нами все хорошо»

Главный тренер заверил, что у него хорошие отношения со звездой команды .

«Между нами все хорошо. С тех пор, как мы поговорили, ничего не изменилось. У меня долгая история с Кевином. Я люблю этого парня.

В семьях бывают проблемы. Между нам произошел неприятный момент, но он позади. Так бывает. Это обычная ситуация в лиге», – сказал Нэш.

Этим летом Дюрэнт запросил обмен, после чего потребовал уволить Нэша и генерального менеджера Шона Маркса. Спустя некоторое время стороны пришли к согласию и начали готовиться к новому сезону.

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