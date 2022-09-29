Бен Симмонс: «Накрыл Дэвида Дьюка и понял, что спина больше не мешает мне»

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Защитник «Нетс» Бен Симмонс рассказал о том, как в начале тренировочного лагеря понял, что беспокоившая его спина больше не мешает делать на площадке привычные вещи.

«Накрыл Дэвида Дьюка и понял, что спина больше не мешает мне.

Был так удивлен. Я сделал блок-шот. Накрыл Дэвида Дьюка. Я был в шоке», – заявил Симмонс.

Австралиец пропустил весь прошлый сезон из-за ментальных проблем и повреждения спины. В межсезонье он перенес операцию.

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