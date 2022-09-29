Джо Харрис: «В этом сезоне у «Нетс» совсем другой настрой, нет прежней расслабленности»

Форвард «Нетс» рассказал о том, как изменился настрой команды по сравнению с прошлым сезоном.

«В прошлом сезоне у нас были большие ожидания от самих себя, уже в начале чемпионата мы заглядывали в будущее, думали о плей-офф. Поначалу казалось, что мы будем побеждать. Уже в процессе выяснилось, что мы не достигли этого чемпионского уровня, которого ожидали от себя, побед недостаточно, все не так просто.

Мы думали не о том. Надо было с самого начала сосредоточиться на настоящем, сконцентрироваться.

Год назад мы приехали в лагерь в Сан-Диего, словно это какие-то каникулы. Сейчас же настрой совсем другой. Многие тренировались уже все лето. Мы серьезно готовимся к новому сезону», – сказал Харрис.

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