Стив Нэш: «Оценим состояние Уоррена в ноябре»

Главный тренер описал ситуацию с травмированным форвардом .

Уоррен продолжает восстанавливаться от травмы стопы и не сможет играть в начале нового сезона.

«Будем повторно оценивать состояние Ти Джея в ноябре. У него все отлично, он прогрессирует. Мы знали, что примерно так все и будет происходить.

Не хотим сильно рисковать с Уорреном. Он пропустил два года. Мы должны быть уверены, что он готов вернуться», – заявил Нэш.

Из-за травм Уоррен провел только 4 матча за два последних сезона, выступая за «Индиану».

В сезоне-19/20 29-летний игрок набирал 19,8 очка, 4,2 подбора и 1,2 перехвата в среднем за матч.

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