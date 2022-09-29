Ти Джей Уоррен пропустит начало сезона, Сет Карри должен вернуться в строй

Главный тренер «Нетс» рассказал о состоянии травмированных защитника и форварда .

Карри, как ожидается, успеет сыграть в последнем предсезонном матче и будет готов к стартовой игре регулярного чемпионата. В мае Сет перенес операцию на лодыжке.

Уоррен продолжает восстанавливаться от травмы стопы и не сможет играть в начале нового сезона. По словам Нэша, такой расклад прогнозировался изначально.

Из-за травм Уоррен провел только 4 матча за два последних сезона, выступая за «Индиану».

В сезоне-19/20 29-летний игрок набирал 19,8 очка, 4,2 подбора и 1,2 перехвата в среднем за матч.

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