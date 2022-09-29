Сергей Кущенко: «Надеемся, что не потеряем американских легионеров»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил текущую ситуацию на фоне призыва посольства США к американским спортсменам покинуть Россию.

«У нас много американских игроков, но пока никаких острых новостей, на данную минуту, не имеем. Американские легионеры «Самары» выехали с рабочей визой, надеемся, вернутся.

Все остальные пока в рабочем порядке. Все спортсмены работают в клубах и готовятся к началу чемпионата, это на сегодняшний день. Разъяснение посольства все‑таки носит рекомендательный характер. Надеемся, мы не потеряем американских легионеров, тем самым сохраним качество баскетбола», - сказал Кущенко.

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