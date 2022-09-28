Посольство США призывает американских спортсменов покинуть Россию в связи с мобилизацией

Посольство США выступило с заявлением к американским гражданам, которые находятся в России.

«21 сентября правительство России начало мобилизацию своих граждан в вооруженные силы для участия в спецоперации на Украине. Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством и в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу.

Коммерческие рейсы в настоящее время крайне ограничены и часто бывают недоступны в короткие сроки. Сухопутные маршруты на автомобиле и автобусе по-прежнему открыты. Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее самостоятельно принять меры. Возможности посольства США по оказанию помощи своим гражданам серьезно ограничены. Транспортные возможности также могут внезапно стать еще более ограниченными.

Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть эту страну, пока остаются возможности для коммерческих поездок. Напоминаем гражданам США, что право на мирные собрания и свободу слова в России не гарантируется. Избегайте любых политических или социальных протестов и не фотографируйте сотрудников службы безопасности на этих мероприятиях. Российские власти арестовали граждан США, участвовавших в демонстрациях», – говорится в заявлении.

В данный момент контракты с российскими командами лиги ВТБ и Суперлиги имеют около 40 американских баскетболистов.

Ранее сообщалось, что американские игроки «Самары» отправились в Нью-Йорк для оформления рабочих виз. По информации Metaratings.ru, форвард может не вернуться в Россию.

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