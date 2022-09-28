«Готовимся к началу сезона». Сергей Кущенко ответил на вопрос о возможности срыва чемпионата Лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос о возможности срыва предстоящего чемпионата.

«Пока никаких комментариев на эту тему. Мы готовимся к началу сезона и никаких месседжей по поводу того, чтобы не начать, мы не видим.

Некоторые моменты уточняем у Минспорта. Как всегда, как и в пандемию, Минспорт, как и правительство, реагируют очень быстро. В основном это касается приезда команд», – передает слова Сергея Кущенко «Р-Спорт».

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ.

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