Сергей Кущенко: «Брони от мобилизации для баскетболистов добиваться не будем»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что организация не будет добиваться брони от мобилизации для баскетболистов.

«Пока информация о мобилизации баскетболистов отсутствует. Мы в ежедневном формате мониторим. Пока все в порядке.

Мы ждем некого инструментария от правительства. Но пока государственная политика не обсуждается, как есть, так и будет. Брони для баскетболистов добиваться не будем», — сказал Кущенко.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и советник министра спорта Анна Богалий заявила, что министерство готовит систему бронирования от мобилизации для профессиональных спортсменов.

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