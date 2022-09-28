Сергей Кущенко: «Брони от мобилизации для баскетболистов добиваться не будем»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что организация не будет добиваться брони от мобилизации для баскетболистов.

«Пока информация о мобилизации баскетболистов отсутствует. Мы в ежедневном формате мониторим. Пока все в порядке.

Мы ждем некого инструментария от правительства. Но пока государственная политика не обсуждается, как есть, так и будет. Брони для баскетболистов добиваться не будем», — сказал Кущенко.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и советник министра спорта Анна Богалий заявила, что министерство готовит систему бронирования от мобилизации для профессиональных спортсменов.

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