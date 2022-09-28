«Самара» – об отъезде американцев: «Надеемся на уважение к подписанным ранее контрактам»

отреагировала на призыв посольства США всем американским гражданам немедленно покинуть Россию.

«Все пять американских игроков нашего клуба настроены продолжить выступление за «Самару». Клубом делается все для того, чтобы игроки, будь то россияне или легионеры, могли полностью посвятить себя баскетболу, не отвлекаясь на внеспортивные проблемы.

Представители клуба круглосуточно находятся на связи со всеми игроками, помогая им в решении всех бытовых или иных вопросов. И мы надеемся на их профессионализм и уважение к подписанным ранее контрактам», – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что американские игроки «Самары» отправились в Нью-Йорк для оформления рабочих виз. По информации Metaratings.ru, форвард может не вернуться в Россию.

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