«Лейкерс» пока не могут договориться с «Нетс» по обмену с участием Расселла Уэстбрука и Кайри Ирвинга.
Как сообщает New York Post, «Лейкерс» «отчаянно хотят» обменять Уэстбрука и его контракт на 47 миллионов долларов на Ирвинга (37 миллионов), но не готовы включать в сделку несколько драфт-пиков.
Отмечается, что осуществлению такого варианта помогло бы использование в трейде Джо Харриса со стороны «Бруклина», но клуб не желает расставаться с игроком.
«Знаю, что «Нетс» совершенно не хотят обменивать Джо. Но есть тысячи других способов, как это можно осуществить», – рассказал источник.
«Это не Майкл подвел бейсбол, а бейсбол – Майкла». Даже позор в другом спорте оказался победой Джордана