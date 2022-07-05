«Лейкерс» не хотят включать в сделку с участием Уэстбрука и Ирвинга несколько драфт-пиков

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«Лейкерс» пока не могут договориться с «Нетс» по обмену с участием Расселла Уэстбрука и Кайри Ирвинга.

Как сообщает New York Post, «Лейкерс» «отчаянно хотят» обменять Уэстбрука и его контракт на 47 миллионов долларов на Ирвинга (37 миллионов), но не готовы включать в сделку несколько драфт-пиков.

Отмечается, что осуществлению такого варианта помогло бы использование в трейде Джо Харриса со стороны «Бруклина», но клуб не желает расставаться с игроком.

«Знаю, что «Нетс» совершенно не хотят обменивать Джо. Но есть тысячи других способов, как это можно осуществить», – рассказал источник.

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