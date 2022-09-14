Джо Харрис вернулся в строй

Атакующий защитник «Бруклина» успешно восстановился после травмы.

Агент Харриса Марк Бартельстейн подтвердил, что игрок тренируется без ограничений и готов вернуться на площадку.

Харрис пропустил большую часть сезона-2021/22 из-за операций по восстановлению связки левого голеностопного сустава.

Снайпер провел только 14 матчей на старте регулярного чемпионата, набирая в среднем 11,3 очка и 4,0 подбора.

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