«Нетс» не хотят обменивать Джо Харриса

хочет сохранить атакующего защитника (30 лет, 198 см) в составе и постарается не включать его в возможную сделку с участием , сообщает репортер The New York Post Брайан Льюис.

Харрис пропустил большую часть сезона-2021/22 из-за операции по восстановлению связки левого голеностопного сустава. Защитник не играет с 14 ноября.

В 14 матчах прошедшего сезона Джо набирал в среднем 11,3 очка и 4,0 подбора.

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