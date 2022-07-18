«Нетс» не хотят обменивать Джо Харриса

«Бруклин» хочет сохранить атакующего защитника Джо Харриса (30 лет, 198 см) в составе и постарается не включать его в возможную сделку с участием Кайри Ирвинга, сообщает репортер The New York Post Брайан Льюис.
Харрис пропустил большую часть сезона-2021/22 из-за операции по восстановлению связки левого голеностопного сустава. Защитник не играет с 14 ноября.
В 14 матчах прошедшего сезона Джо набирал в среднем 11,3 очка и 4,0 подбора.
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