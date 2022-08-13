Брайан Уиндхорст: «Ожидалось, что в команде с Дюрэнтом и Ирвингом Симмонс может играть центрового. Пугающее сочетание»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, какой командой может предстать в новом сезоне, если сохранит нынешних лидеров.

«Существовало мнение, что в новом сезоне может играть для этой команды на позиции центрового. Выходит, что Бен занимает позицию пятого номера, а вместе с ним Дюрэнт, Кайри, и . Получился бы один из самых сильных снайперских составов, которые вы когда-либо видели.

Симмонс защищал бы позицию пятого номера, а на чужой половине выступал в качестве созидателя, играл бы пик-н-роллы с любым из перечисленных ребят, они растягивали бы защиту соперника. Довольно пугающее для противников сочетание», – заявил Уиндхорст.

Дюрэнт в конце июня запросил обмен, но все еще остается игроком «Нетс». Ирвинг также фигурировал в слухах по возможному обмену.

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