Джей Ларранага решил не переходить в «Селтикс» и остается в штабе «Клипперс»

Авторитетный ассистент решил не переходить в «Бостон» и остаться в тренерском штабе .

«Бостон» получил разрешение провести собеседование с ассистентом главного тренера «Клипперс», но сам специалист предпочитает продолжить работу в штабе .

«Селтикс» хотели, чтобы 47-летний тренер присоединился к штабу Джо Маззуллы, исполняющего обязанности главного тренера бостонской команды во время отстранения Име Удоки.

Ларранага провел девять сезонов в тренерском штабе «Бостона», прежде чем присоединиться к «Клипперс» в 2021 году.

Главный тренер «Бостона» Удока отстранен от работы на сезон-22/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

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