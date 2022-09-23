«Джо – лучшая кандидатура». И.о. главного тренера «Бостона» в университете был арестован за хулиганство, пьянство и избиение женщины

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Президент по баскетбольным операциям «Бостона» Брэд Стивенс считает Джо Маззуллу лучшей кандидатурой на должность исполняющего обязанности главного тренера, несмотря на инциденты, которые произошли с ним во время учебы в университете.

Будучи игроком Университета Западной Вирджинии, Маццулла признал себя виновным по обвинению в хулиганстве и пьянстве в общественном месте после драки с полицией в 2008 году. Год спустя он был арестован по обвинению в избиении после того, как схватил женщину за шею в баре.

«Когда мы нанимали его в качестве ассистента главного тренера, я очень тщательно изучил инциденты, которые произошли с ним во время учебы в университете.

Я твердо верю в состоятельность Джо как личности. Он был очень откровенен со мной в том, как эти моменты повлияли на него во всех отношениях, и это видно по тому, как он себя ведет. Я твердо верю, что это сформировало его как личность в очень хорошем смысле, но он будет первым, кто скажет вам, что он на 110 процентов ответственен за это. И я буду первым, кто скажет вам, что верю в него.

Джо – лучшая кандидатура», – заявил Стивенс.

Маззулла назначен и.о. главного тренера после того, как «Бостон» отстранил Име Удоку на год за интимные отношения с сотрудницей клуба.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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