«Бостон» отстранил на год главного тренера Име Удоку за роман на рабочем месте

объявил о том, что отстраняет главного тренера на сезон-22/23. Исполняющим обязанности назначен его помощник Джо Маззулла.

Ранее стало известно, что у Удоки были интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной из персонала «Селтикс». Это считается нарушением корпоративной этики, так как главный тренер занимает одну из высших ступеней в иерархии клуба, а женщина формально является его подчиненной.

Удока возглавил «Селтикс» во время прошлого межсезонья. В своем первом сезоне он занял с командой второе место на Востоке в регулярном чемпионате (51-31) и вывел ее в финал . В заявлении «Бостона» указывается, что решение о будущем Удоки в клубе будет принято позднее.

Удока также сделал заявление по поводу своей дисквалификации: «Хотел бы принести извинения игрокам, болельщикам, всему клубу и своей семье за то, что я всех подвел. Мне жаль, что я поставил клуб в такую непростую ситуацию, и я принимаю решение команды. Из уважения ко всем причастным я не буду больше ничего комментировать».