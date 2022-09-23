Решение о будущем Име Удоки в «Селтикс» после дисквалификации будет принято позже

Теги Бостон Име Удока НБА Джо Маззулла Баскетбол

«Бостон» объявил о том, что отстраняет главного тренера Име Удоку от работы с командой на сезон-22/23.

Выяснилось, что у Удоки были интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной из персонала «Селтикс». Это считается нарушением корпоративной этики, так как главный тренер занимает одну из высших ступеней в иерархии клуба, а женщина формально является его подчиненной.

Как отмечается в официальном заявлении «Бостона», решение о будущем 45-летнего Удоки в клубе будет принято позже.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Джо Маззулла.

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