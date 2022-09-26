Американские игроки «Самары» отправились в Нью-Йорк для оформления рабочих виз («Свободный агент»)

Все американские игроки «Самары» отправились в Нью-Йорк для оформления рабочих виз и вернутся в расположение клуба, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Ранее американский форвард «Самары» Джеймс Эннис опубликовал в социальной сети фотографию с геолокацией Нью-Йорка. Metaratings.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщил, что игрок может не вернуться в Россию.

Эннис пополнил состав «Самары» летом 2022 года. Переход экс-игрока НБА стал одним из самых громких в России в это межсезонье.

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