Джален Рейнольдс – о возвращении в Россию: «Я думаю только о спортивной составляющей»

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс объяснил свое решение вернуться в Россию, где ранее уже выступал за «Зенит».

«Евролига – топ-турнир, но Лига ВТБ тоже очень хороший чемпионат. Я знал, куда еду, ведь уже выступал здесь и раньше. Конкуренция и уровень соревнования очень высокие, много достойных баскетболистов. С нетерпением жду начала сезона, чтобы побеждать с УНИКСом и показать, на что я способен!

Велимир Перасович? Это определенно одна из причин. Под руководством Перасовича выступало множество известных игроков, он и сам был отличным баскетболистом, поэтому знает игру изнутри, понимает ее, что очень важно для любого тренера. Его знания будут полезными для меня и одноклубников, он подскажет нам, как оставаться эффективными в любой ситуации.

Политическая ситуация? Я думаю только о спортивной составляющей. Я постоянно катаюсь по миру и что-то где-то происходит, это обычная ситуация. Тем более, в России я уже играл, прекрасно знаю, какие тут люди – они встречают тебя с распростертыми объятиями.

Грайнер? Неприятная история, но я не хочу углубляться в политику», – заявил Рейнольдс.

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