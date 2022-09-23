Сергей Иванов: «Думаю, игроки ЦСКА не могут быть мобилизованы»

Почетный президент Единой лиги ВТБ, бывший министр обороны РФ Сергей Иванов ожидает, что спортсмены из общества ЦСКА не будут призваны на службу в рамках частичной мобилизации, так как не имеют военно-учетной специальности.
«Я думаю, игроки ЦСКА не могут [быть мобилизованы].
Насколько я знаю, российские игроки ЦСКА уже отслужили все в спортивных ротах. Берут отслуживших, с конкретными военно-учетными специальностями. Как думаете, нужны ли сейчас отслужившие в спортроте?» – сказал Иванов.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации.
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