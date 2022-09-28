Мирослав Радулица заключил соглашение с «Црвеной Звездой»

Центровой Мирослав Радулица (34 года, 213 см) и белградская достигли соглашения, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее сообщалось, что Радулица отклонил предложение клуба и решил отправиться в тур по США с сербской рок-группой YU Grupa. Позже игрок опроверг информацию.

Бывший игрок НБА не выступал с декабря прошлого года, покинув корейский клуб «Коян Орионс». Радулица сыграл за «Коян Орионс» 20 матчей, набирая в среднем 8,6 очка и 5,3 подбора за 16 минут.

Центровой выступал в составе сборной Сербии на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпиаде. Становился серебряным призером Евробаскета-2009, ЧЕ-2014 и Олимпиады в 2016 году. Также Радулица играл в НБА за «Миннесоту» и «Милуоки».

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