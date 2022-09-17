Мирослав Радулица отклонил предложение «Црвены Звезды». Центровой отправится в тур по США с сербской рок-группой

Центровой Мирослав Радулица в это межсезонье имел возможность вернуться в , но отклонил предложение .

34-летний баскетболист отправится в тур по США с сербской рок-группой YU Grupa.

Музыканты собираются проехать караваном из одного конца Штатов в другой. В частности, они намерены покорить знаменитое Шоссе 66, которое соединяет Чикаго и Лос-Анджелес.

По словам гитариста YU Grupa Жики Елича, 213-сантиметровый будет водителем его автофургона.

НБА помешана на дорогом алкоголе. Кто из игроков лучше разбирается в вине? И чья текила круче – Джордана или Леброна?