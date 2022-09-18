Чарльз Дженкинс: «Не стал бы играть за сборную Сербии, даже если бы меня пригласили»

Атакующий защитник ФМП Чарльз Дженкинс, который отыграл четыре сезона за и имеет гражданство Сербии, признался, что не согласился бы выступать за сербскую сборную.

«Честно говоря, я бы не стал играть за сборную Сербии, даже если бы меня пригласили. Да, у меня есть паспорт, но сербы — гордый народ. Они хотят, чтобы за сборную играли баскетболисты, родившиеся в Сербии. Я даже думать об этом не стал бы. Никогда бы этого не сделал, я уважаю позицию сербов по этому поводу.

Мне писали об этом в социальных сетях, но в Сербии много талантливых игроков, которые растут, развиваются, и им нужно дать шанс. Я бы не хотел оказаться в такой ситуации. Если бы теоретически это произошло, то кто-то был бы рад видеть меня в сербской форме, а кто-то нет. Играть за чужую сборную — это слишком большое давление», – сказал Дженкинс.

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