Президент «Црвены Звезды» Чович раскритиковал сербскую федерацию и «Партизан» после неудачи сборной на ЧЕ-2022

Президент Небойша Чович раскритиковал Федерацию баскетбола Сербии и после неудачи сборной на Евробаскете-2022.

Команда Светислава Пешича проиграла Италии в 1/8 финала плей-офф.

«Спасибо игрокам. На них нельзя сваливать вину. Ответственность лежит на Федерации баскетбола Сербии. Эти люди были хорошими игроками 30 лет назад, но в спорте нельзя жить прошлым. Каждый новый день нужно доказывать.

Рассказы в прессе о том, что Сербия баскетбольная страна – это все несерьезно. Какая еще баскетбольная страна? Страна, где одна команда выходит из чемпионата перед плей-офф и не получает за это наказания? Я говорю о «Партизане».

В Федерации все молчат и притворяются «мертвыми». Что мы за баскетбольная страна? Каждый может делать все, что хочет. Давайте выработаем стратегию, давайте составим план...

Баскетбольная страна – это Испания, выигравшая чемпионат Европы. Команда переживает смену поколений, что не мешает ей снова первенствовать на крупном турнире. Это самая успешная баскетбольная страна в Европе в этом столетии, а мы все еще живем былыми заслугами.

В финале Евробаскета не было ни одного сербского арбитра. Первая символическая пятерка Евробаскета тоже без сербов. Яннис попал, а Никола Йокич – нет, хотя оба они выбыли раньше, чем ожидалось. Все это показывает, насколько мы слабы и неэффективны. Мы не задаемся вопросами, мы потеряли актуальность. Думаю, это последний звоночек, пора уже что-то исправлять.

Когда я вижу, какие идиоты защищают этот провал в прессе, мне становится ясно, почему мы дошли до такого состояния. Это люди, которые не имеют никакого отношения к спорту.

Вспомните 1995 и 1996 годы, тогда у нас была четкая стратегия, мы годами правили в баскетболе. Я имею право это говорить, потому что у меня за плечами результаты. И в качестве президента федерации, и в качестве президента «Црвены Звезды», – сказал Чович.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко