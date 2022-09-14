Илона Корстин: «Нам интересны серьезные клубы с высокой спортивной и маркетинговой составляющей»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин в интервью сербскому изданию MozzartSport поделилась ожиданиями от выступления «Партизана» в Суперкубке, прокомментировала слухи о приглашении сербских клубов в лигу и рассказала об изменениях в формате турнира.

— Какие у вас ожидания от «Партизана», которым руководит Желько Обрадович?

— Игры с участием «Партизана» будут действительно интересными. Баскетбольные эксперты помнят матчи российских команд против Желько Обрадовича. Думаю, болельщикам будет интересно посмотреть на шоу имени Желько – это отдельное представление, которое заслуживает внимания. Его хорошо знают в России, как сильного специалиста, который много раз обыгрывал российские команды в решающих матчах. Обрадович был одним из главных менторов Димитриса Итудиса, самого побеждающего тренера в истории Лиги, они вместе работали в «Панатинаикосе».

— Ходили слухи о том, что Лига ВТБ хочет видеть в качестве участников сезона «Партизан» и . Это так?

— Лига ВТБ активно развивается, не зря нас признавали одной из лучших лиг в Европе. Как говорится, конкуренция – двигатель прогресса. Поэтому нам интересны серьезные клубы с высокой спортивной и маркетинговой составляющей. На сегодняшний день нам удалось договориться с «Партизаном» и «Мегой» об участии в Суперкубке, и сейчас мы с нетерпением ждем начала турнира.

— Поскольку российские клубы не будут играть в еврокубках в следующем сезоне, какие изменения произойдут в самой Лиге ВТБ?

— В новом сезоне международных матчей у клубов действительно не будет, и многие команды Лиги в этом году сделают упор на развитие своих молодежных проектов. Что касается Лиги, то мы увеличили количество игр, чтобы дать командам необходимую игровую практику. Регулярный чемпионат пройдет в 2 этапа: по итогам первого команды будут разделены на 2 группы, где сыграют между собой и в итоге определят 8 лучших команд, которые выйдут в плей-офф. Все это делается для того, чтобы болельщики получили больше качественного баскетбола, а у игроков появилось еще больше возможностей для развития.

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