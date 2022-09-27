Джа Морэнт – о 9-м месте в рейтинге ESPN: «Не удовлетворен, попытаюсь занять 1-е»

Разыгрывающий прокомментировал девятое место в рейтинге лучших игроков НБА, который был составлен экспертами .

«Честно говоря, я не удовлетворен. Мне нужно подняться еще на восемь позиций. Начиная на девятом месте, попытаюсь стать занять первое. Это будет моей дополнительной мотивацией», – заявил Морэнт.

В прошлом сезоне разыгрывающий вошел во вторую символическую пятерку НБА и был признан самым прогрессирующим игроком. «Гризлис» уступили будущему чемпиону (2-4) во втором раунде плей-офф.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?