0

«Торонто» и «Финикс» обсуждают обмен с участием Очаи Агбаджи и Ника Ричардса

«Санз» и «Рэпторс» ведут переговоры об обмене Ника Ричардса на Очаи Агбаджи.

По данным инсайдера HoopsHype Майкла Скотто, «Финикс» и «Торонто» обсуждают обмен: в его рамках защитник Очаи Агбаджи и пик второго раунда могут отправиться в «Санз», а «Рэпторс» получат центрового Ника Ричардса. Такая сделка помогла бы «Торонто» избежать налога на роскошь.

В этом сезоне Агбаджи набирает в среднем 3,5 очка и 2,2 подбора за игру. Ричардс демонстрируют следующие показатели: 3,4 очка и 3,3 подбора за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
