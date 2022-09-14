Джа Морэнт: «Прошлый сезон стал бы нашим, но я выбыл из-за травмы»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт считает, что его команда могла стать чемпионом в прошлом сезоне.

«Это был почти наш сезон, но я выбыл из-за травмы. После этого был другой состав, парни играли без меня. Больше всего расстраивает, что я мог присутствовать, но не мог выйти на площадку», – заявил Морэнт.

Самый прогрессирующий игрок сезона-2021/22 повредил колено в столкновении с и пропустил три последних матча серии с «Уорриорз» (2-4).

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна