Джа Морэнт: «Прошлый сезон стал бы нашим, но я выбыл из-за травмы»

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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт считает, что его команда могла стать чемпионом НБА в прошлом сезоне.

«Это был почти наш сезон, но я выбыл из-за травмы. После этого был другой состав, парни играли без меня. Больше всего расстраивает, что я мог присутствовать, но не мог выйти на площадку», – заявил Морэнт.

Самый прогрессирующий игрок сезона-2021/22 повредил колено в столкновении с Джорданом Пулом и пропустил три последних матча серии с «Уорриорз» (2-4).

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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