Джа Морэнт – о матче с «Уорриорз» в Рождество: «Мы получили то, что хотели, Дрэй»

Звездный разыгрывающий «Гризлис» Джа Морэнт отреагировал на новость о том, что НБА планирует включить матч между «Голден Стэйт» и «Мемфисом» в рождественскую программу нового сезона.
«Мы получили то, что хотели, Дрэй», – написал Морэнт на своей странице в Twitter, обращаясь к форварду «Уорриорз» Дрэймонду Грину.
Согласно сообщению инсайдера Марка Стейна, действующие чемпионы примут «Уорриорз» в «Чейз-центре» в Рождество.
В июне, после того, как «Голден Стэйт» завоевал свой четвертый титул за восемь лет, Морэнт и Грин обменялись твитами о возможной встрече «Уорриорз» и «Гризлис» в Рождество. Однако Морэнт предлагал провести матч в Мемфисе.
Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться