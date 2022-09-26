Стив Керр: «Дрэймонд в хорошей форме и отлично двигается»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Баскетбол

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что доволен состоянием здоровья форварда Дрэймонда Грина перед началом подготовки к новому сезону.

В минувшем розыгрыше Грин испытывал проблемы со спиной, одним из последствий стали трудности с голенью. Форвард по ходу межсезонья занимался реабилитацией и возобновил беговые упражнения лишь несколько недель назад.

«Дрэймонд здоров и в хорошей физической форме. Он отлично двигается», – сказал Керр.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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