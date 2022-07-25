Кевин Дюрэнт – о дуэли «Уорриорз» и «Буллс» 90-х: «Керр требовал бы, чтобы мы чаще затягивали Керра в пик-н-роллы»

Экс-игрок «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт в шутливой форме прокомментировал заявление Дрэймонда Грина о том, что калифорнийцы превзошли бы легендарных «Буллс» 90-х с Майклом Джорданом в составе.

«Не могу сказать тебе, чем бы все закончилось с точки зрения результата, но точно знаю, что Стив Керр требовал бы, чтобы мы как можно чаще затягивали Стива Керра в ситуации с пик-н-роллами», – написал Дюрэнт.

Керр играл за «Буллс» с 1993 по 1998 годы и трижды выигрывал с командой титул. В последние годы он возглавляет «Уорриорз» и четырежды приводил «воинов» к победе в чемпионате.

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