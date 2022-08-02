Джамайкл Грин: «Планировал перейти в другую команду, но после общения с Керром не мог отказать «Уорриорз»

Новобранец «Голден Стэйт» рассказал о том, как принял решение о переходе в команду.

«Вообще, я планировал перейти в другую команду. Но мне позвонил , это стало сюрпризом. Он рассказал, что команда заинтересована во мне, что видит меня частью своей программы.

После общения с Керром не мог отказать «Уорриорз». Они выстроили потрясающую организацию, мне хотелось стать ее частью.

Потом я созвонился с Дрэймондом, мы знакомы по школьной команде. Он был очень рад. Мы оба знаем, что можем дать команде, мы провели хороший разговор, обсуждали все. Это упростило процесс принятия решения», – заявил Грин.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?