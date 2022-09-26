Клэй Томпсон: «Стеф Карри может играть на высоком уровне сколько захочет, хоть до 40»

Защитник считает, что звездный разыгрывающий команды может сохранять нынешний уровень игры еще долго.

«Стеф Карри может играть на высоком уровне сколько захочет. Стеф много работает, он в отличной форме и любит баскетбол. Ему очень нравится конкурировать и добиваться побед. Он может делать все это хоть до 40.

Его стиль способствует этому. Карри не силовой игрок. То есть, от него, конечно, исходит сила, но ее основой является мастерство. Он может делать это так долго, как сам захочет», – заявил Томпсон.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?