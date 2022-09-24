Брэд Стивенс – об отстранении Удоки: «Это очень и очень непростая ситуация для клуба»

Генеральный менеджер поделился мнением о том, как отстранение главного тренера скажется на команде в сезоне-22/23.

«Эта ситуация затрагивает отношения, выстроенные между людьми в команде. Прошлый сезон получился невероятным. В человеческих отношениях все так устроено... Говорить, что игроки, тренеры и все остальные в организации просто снова выйдут на площадку в новом сезоне так, будто ничего не случилось, значит покривить душой. Это очень и очень непростая ситуация для клуба. Но мы смотрим в будущее и собираемся подойти в максимальной готовности к первому матчу сезона», – сказал Стивенс.

«Селтикс» отстранили Удоку от работы на один год за интимные отношения с сотрудницей клуба и другие нарушения клубного устава.

Игроков НБА постоянно ловят с марихуаной, но никогда не сажают. Как такое может быть?