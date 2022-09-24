Рамона Шелберн: «Ситуация с Удокой изменит положение дел в команде. Это скажется на сезоне «Селтикс»

Журналисты ESPN Рамона Шелберн и Зак Лоу поделились мнениями и информацией о ситуации с главным тренером «Селтикс» , который отстранен на сезон-22/23 за роман на рабочем месте.

Шелберн: Похоже, что еще многое в этой истории может выйти наружу, а может и нет, но весьма вероятно, что многие люди будут затронуты довольно грязными, нелицеприятными способами. Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь дать этому оценку, потому что наказание кажется справедливым, но я знаю, что Удока – один из лучших молодых тренеров в лиге, что в прошлом году он вывел «Селтикс» в финал, так что, если они так сурово его наказали, то случилось что-то серьезное. Очевидно, что ситуация изменит положение дел в команде, это скажется на их сезоне. Нам остается только доверять расследованию и людям, которые занимаются этим на данном этапе.

Лоу: Мы с тобой провисели на телефонах более 20 часов, пытаясь разобраться, что случилось. Исходя из полученной информации, это грязная и некрасивая история, которая печально закончится. Чем бы все это не обернулось, урон в той или иной форме неизбежен.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?