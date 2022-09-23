Андрей Ватутин поблагодарил организаторов Суперкубка: «В нынешних условиях привезти в Москву две иностранные команды было очень непросто»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин похвалил организаторов Суперкубка Единой лиги ВТБ за то, что тем удалось привезти в Москву сербские клубы «Партизан» и .

«Хочу сказать огромное спасибо Единой лиге и Москомспорту за организацию столь представительного турнира в Москве. В нынешних условиях привезти две иностранные команды, причем одна из них представляет Евролигу, да еще и с титулованным Желько Обрадовичем, с организационной точки зрения, это было очень непросто и заслуживает искренней благодарности как от нас, участников турнира, так и от зрителей.

Второй год подряд становится отличным предсезонным соревнованием на комфортабельной арене», – передает слова Ватутина ТАСС.

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