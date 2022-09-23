Андрей Ватутин поблагодарил организаторов Суперкубка: «В нынешних условиях привезти в Москву две иностранные команды было очень непросто»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Партизан Мега Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин похвалил организаторов Суперкубка Единой лиги ВТБ за то, что тем удалось привезти в Москву сербские клубы «Партизан» и «Мега».

«Хочу сказать огромное спасибо Единой лиге и Москомспорту за организацию столь представительного турнира в Москве. В нынешних условиях привезти две иностранные команды, причем одна из них представляет Евролигу, да еще и с титулованным Желько Обрадовичем, с организационной точки зрения, это было очень непросто и заслуживает искренней благодарности как от нас, участников турнира, так и от зрителей.

Второй год подряд Суперкубок становится отличным предсезонным соревнованием на комфортабельной арене», – передает слова Ватутина ТАСС.

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