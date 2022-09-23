Сергей Кущенко: «Сербское телевидение приобрело трансляции матчей Суперкубка и всего сезона Единой лиги ВТБ»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что телеканалы из Сербии купили права на трансляцию матчей Суперкубка и всего сезона-2022/23.

«Мы впервые пригласили зарубежные клубы – из Сербии. Коммуникация была дружеская, и, понятно, были определенные сложности в логистике, но мы их совместно решили.

В итоге получается более широкий спортивный формат турнира. И трансляции матчей Суперкубка, как и всего сезона Единой лиги ВТБ, приобрело сербское телевидение», – передает слова Сергея Кущенко ТАСС.

В Суперкубке Единой лиги ВТБ, который проходит 22-25 сентября на ВТБ Арене в Москве, принимают участие два сербских клуба – «Партизан» и . Также играют петербургский «Зенит», московский ЦСКА, казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

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