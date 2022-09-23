Сергей Кущенко: «Сербское телевидение приобрело трансляции матчей Суперкубка и всего сезона Единой лиги ВТБ»

Теги Сергей Кущенко Партизан телевидение Мега Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что телеканалы из Сербии купили права на трансляцию матчей Суперкубка и всего сезона-2022/23.

«Мы впервые пригласили зарубежные клубы – из Сербии. Коммуникация была дружеская, и, понятно, были определенные сложности в логистике, но мы их совместно решили.

В итоге получается более широкий спортивный формат турнира. И трансляции матчей Суперкубка, как и всего сезона Единой лиги ВТБ, приобрело сербское телевидение», – передает слова Сергея Кущенко ТАСС.

В Суперкубке Единой лиги ВТБ, который проходит 22-25 сентября на ВТБ Арене в Москве, принимают участие два сербских клуба – «Партизан» и «Мега». Также играют петербургский «Зенит», московский ЦСКА, казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

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