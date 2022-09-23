«Автодор» не подписал Грега Уиттингтона из-за запрещенных веществ в организме игрока

Новичок Грег Уиттингтон (29 лет, 206 см) не прошел плановый медосмотр перед сезоном-2022/23 и покинет расположение клуба.

Медицинское обследование выявило у американца незалеченные травмы, неудовлетворительную физическую форму и наличие запрещенных веществ в организме. Контракт между «Автодором» и Уиттингтоном не вступил в силу.

Минувший сезон Уиттингтон провел в составе краснодарского «Локомотива-Кубань». В матчах лиги ВТБ американец набирал 5,1 очка, 4,8 подбора и 1,2 перехвата в среднем за встречу, в Еврокубке – 5,2 очка, 5,4 подбора и 0,8 перехвата.

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