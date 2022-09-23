Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Зенит» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА встретится с «Мегой»

В Москве сегодня пройдет второй игровой день Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», московский ЦСКА встретится с сербской «Мегой».

Шесть команд разбиты на две группы. Победители групп в решающий день сразятся в финальном матче, команды занявшие 2-е места в группах поборются за бронзовые медали, также будет сыгран матч за 5-е место.

лиги ВТБ

Москва

Групповой этап

Группа А

Зенит – Локомотив-Кубань

23 сентября. 17:00

Положение команд: Партизан - 1-0, - 0-1, Зенит – 0-0.

Группа В

ЦСКА –

23 сентября. 20:00

Положение команд: – 1-0, УНИКС – 0-1, Мега - 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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