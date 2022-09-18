Боб Майерс: «Сделаем все возможное, чтобы сохранить Дрэймонда Грина»

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» дал ясно понять, что команда не собирается расставаться с форвардом Дрэймондом Грином, который следующим летом может стать свободным агентом.

«Я категорически заявляю, что Дрэймонд Грин не из тех, про кого можно сказать, что мы его отпустим.

В какой-то момент придется принимать решение. Но что касается важности Грина для клуба, мы сделаем все возможное, чтобы сохранить его. Мы обязаны это сделать перед нашими болельщиками и перед клубом.

Мы не принимаем таких однозначных решений: «Этого парня мы отпустим, а этого не отпустим». Мы так не делаем. Потому что сейчас не время для таких решений. Все варианты рассматриваются. Но у меня язык не повернется сказать, что мы собираемся отпустить , – заявил Майерс.

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