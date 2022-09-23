В «Селтикс» узнали о романе Удоки с сотрудницей в июле. Расследование началось после обвинения женщины в адрес тренера

официально отстранил на год главного тренера за роман на рабочем месте.

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания привел важную деталь по поводу сложившейся ситуации. По его информации, некоторые люди в «Селтикс» узнали об отношениях Удоки с сотрудницей еще в июле. Клуб начал полномасштабное расследование только после случившегося недавно инцидента с вышеупомянутой женщиной.

«По информации источников, некоторые члены организации «Селтикс» впервые узнали об этих отношениях в июле. В тот момент руководство команды было убеждено обеими сторонами в том, что отношения основаны на обоюдном согласии. Но источники сообщили, что женщина недавно обвинила Удоку в нежелательных комментариях в ее адрес. Именно это побудило клуб начать серию внутренних встреч и обсуждений», – информирует Чарания.

Решение о будущем 45-летнего Удоки в «Селтикс» после дисквалификации будет принято позже.

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