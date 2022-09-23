«Карма!» Энес Кантер Фридом отреагировал на возможное отстранение Име Удоки

Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер Фридом отреагировал на новость о том, что главный тренер «Селтикс» Име Удока может быть отстранен на год за интимные отношения с сотрудницей клуба.
«Зачем мстить. Просто сиди и жди. Те, кто причинил тебе боль, в конце концов облажаются, и если повезет, Бог даст тебе это увидеть. Карма!» – написал Фридом в Twitter.
К посту прикреплена ссылка на статью, в которой Удока объясняет, почему Фридом выпал из ротации «Селтикс», и утверждает, что это никак не связано с высказываниями игрока о Китае.
В сезоне-2021/22 Фридом провел за «Бостон» 35 матчей, после чего его обменяли в «Хьюстон».
Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая