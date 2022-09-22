Стивен Эй Смит – о ситуации с Име Удокой: «В профессиональном спорте полно белых, которые занимаются этими делами, и об этом никто не говорит»

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит резко высказался о ситуации с главным тренером , которого «Селтикс» собираются отстранить на год за интимные отношения с сотрудницей клуба.

Смит заявил, что в профессиональных лигах молчат о белых тренерах, которые ведут себя подобным образом, а также раскритиковал «Бостон» за утечку информации.

«Мне не нравится, как поступают с нашим братом, потому что, Америка, у меня для тебя новости – в профессиональном спорте полно белых, которые занимаются этими делами, и об этом никто не говорит.

Так почему мы говорим об этом парне? Это не наше чертово дело. Если вы его не увольняете, это не наше дело. «Селтикс» не должны были это публиковать. И не говорите мне, что вы этого не делали, потому что вы сделали это», – сказал Смит.

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