Матеуш Понитка официально перешел в «Панатинаикос»

Итальянская «Реджо-Эмилия» официально объявила о переходе форварда (29 лет, 198 см) в греческий .

Понитка присоединился к «Реджо-Эмилии» в межсезонье-2022, заключив контракт на три месяца с опцией расторжения в случае предложения от команды Евролиги. По информации СМИ, итальянский клуб получит 100 тысяч евро за выкуп контракта капитана сборной Польши.

Матеуш провел предыдущие три сезона за «Зенит». В Евролиге-21/22 поляк набирал 4,7 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.

На прошедшем чемпионате Европы Понитка помог сборной Польши занять четвертое место.

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