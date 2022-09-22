Матеуш Понитка официально перешел в «Панатинаикос»

Итальянская «Реджо-Эмилия» официально объявила о переходе форварда Матеуша Понитки (29 лет, 198 см) в греческий «Панатинаикос».
Понитка присоединился к «Реджо-Эмилии» в межсезонье-2022, заключив контракт на три месяца с опцией расторжения в случае предложения от команды Евролиги. По информации СМИ, итальянский клуб получит 100 тысяч евро за выкуп контракта капитана сборной Польши.
Матеуш провел предыдущие три сезона за «Зенит». В Евролиге-21/22 поляк набирал 4,7 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.
На прошедшем чемпионате Европы Понитка помог сборной Польши занять четвертое место.
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