Матеуш Понитка и «Панатинаикос» достигли соглашения (SDNA)

Форвард сборной Польши Матеуш Понитка и греческий договорились о подписании контракта, сообщает SDNA.gr.

Игрок сообщил «Реджо-Эмилии», с которой у него есть действующий трехмесячный контракт, что не поедет в Италию. «Пао» ведет переговоры с итальянским клубом о выкупе контракта Понитки.

В контракте Понитки с «Реджо-Эмилией» есть опция досрочного расторжения в случае предложения от команды Евролиги. По информации TVP Sport, сумма выкупа составляет 25 000 евро.

Понитка провел предыдущие три сезона за «Зенит». В Евролиге-21/22 поляк набирал 4,7 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.

На прошедшем чемпионате Европы Понитка помог сборной Польши занять четвертое место.

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