Марчин Гортат: «Никогда не говорил, что Понитка разрушил сборную Польши или что он плохой баскетболист»

Бывший игрок НБА Марчин Гортат, который ранее критиковал и называл его «индивидуалистом», похвалил форварда сборной Польши за выступление на Евробаскете-2022.

«Давайте расставим факты по порядку. Я никогда не говорил, что Матеуш Понитка разрушил сборную Польши или что он плохой баскетболист. Он доказывал, что он хороший спортсмен. Никто никогда не ставил это под сомнение. Матеуш показал, что он лидер сборной на этом турнире, и провел феноменальный матч против Словении, войдя в историю Евробаскета.

Хотя я считаю, что были матчи, где он был менее заметен. Но это из-за того, что соперники хорошо подготовились к матчу и знали, как защищаться против Матеуша. Непросто быть лидером в командном виде спорта. Давайте проясним: поскольку он является лидером четвертой команды в Европе, это означает, что он проделал фантастическую работу», — сказал Гортат.

В марте этого года Гортат раскритиковал Понитку за решение вернуться в «Зенит». «Грустно, что он является капитаном нашей сборной. Мне кажется, многие ожидали другого решения», – сказал тогда Гортат.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?