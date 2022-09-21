Алек Питерс сменил Матеуша Понитку в совете профсоюза игроков Евролиги

Профсоюз игроков Евролиги провел ежегодную генеральную ассамблею в преддверии сезона-2022/23.
Руководство профсоюза предоставило игрокам отчет о сезоне-2021/22, объяснило все предложения по нормативным и законодательным изменениям и описало планы организации на предстоящий сезон.
Единственным изменением в составе совета профсоюза игроков Евролиги стал приход форварда «Олимпиакоса» Алека Питерса на место Матеуша Понитки. Двухлетний срок нахождения поляка в совете подошел к концу.
Кайл Хайнс, Адам Ханга и Никола Калинич были переизбраны еще на два года в качестве вице-президентов. Президент профсоюза Торнике Шенгелия и вице-президенты Луиджи Датоме и Джейсон Грэйнджер остаются в совете игроков.
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