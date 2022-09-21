Алек Питерс сменил Матеуша Понитку в совете профсоюза игроков Евролиги

Профсоюз игроков провел ежегодную генеральную ассамблею в преддверии сезона-2022/23.

Руководство профсоюза предоставило игрокам отчет о сезоне-2021/22, объяснило все предложения по нормативным и законодательным изменениям и описало планы организации на предстоящий сезон.

Единственным изменением в составе совета профсоюза игроков Евролиги стал приход форварда «Олимпиакоса» Алека Питерса на место . Двухлетний срок нахождения поляка в совете подошел к концу.

, Адам Ханга и были переизбраны еще на два года в качестве вице-президентов. Президент профсоюза и вице-президенты Луиджи Датоме и Джейсон Грэйнджер остаются в совете игроков.

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему